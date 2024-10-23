РИА Новости: Путин и Эрдоган могут дать поручения ведомствам по газовому хабу

Тема проектов создания новых атомных электростанций и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых 23 октября в Казани переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, есть вероятность того, что лидеры стран дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения.
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