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РИА Новости: Путин и Эрдоган могут дать поручения ведомствам по газовому хабу

РИА Новости: Путин и Эрдоган могут дать поручения ведомствам по газовому хабу

Тема проектов создания новых атомных электростанций и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых 23 октября в Казани переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, есть вероятность того, что лидеры стран дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения.

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