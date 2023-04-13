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Политолог Иванников заявил о мечтах ВСУ начать наступление на Харьковскую область

Политолог Иванников заявил о мечтах ВСУ начать наступление на Харьковскую область

Руководство украинских вооруженных сил планируют осуществить наступление на Харьковскую область. Об этом сообщил военный политолог, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

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