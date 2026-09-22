Человек бензопила: альтернативная история где Резе не умирает, фанфик

Пролог. Девушка из дождя В тот вечер Токио пах мокрым асфальтом, дешёвым кофе и порохом. Дождь лупил по вывескам, стекал по проводам и собирался на крышах маленьких кафе, словно город медленно истекал кровью.
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