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Человек бензопила: альтернативная история где Резе не умирает, фанфик

Человек бензопила: альтернативная история где Резе не умирает, фанфик

Пролог. Девушка из дождя В тот вечер Токио пах мокрым асфальтом, дешёвым кофе и порохом. Дождь лупил по вывескам, стекал по проводам и собирался на крышах маленьких кафе, словно город медленно истекал кровью.

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