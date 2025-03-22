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Царьград

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Теракт в "Крокусе": СК раскрыл детали в годовщину трагедии. Ещё шестеро на свободе

Теракт в "Крокусе": СК раскрыл детали в годовщину трагедии. Ещё шестеро на свободе

Массовое убийство людей в подмосковном "Крокус Сити Холл" организовали спецслужбы недружественного государства, чтобы дестабилизировать обстановку в России.

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