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  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Хранителями ключа будут пять человек В Москве состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, в ходе которого глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что 14 марта в 12:00 будет разделен ключ расшифрования результатов электронного голосования на выборах президента России.

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