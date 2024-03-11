Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Хранителями ключа будут пять человек В Москве состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, в ходе которого глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что 14 марта в 12:00 будет разделен ключ расшифрования результатов электронного голосования на выборах президента России.