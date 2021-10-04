Национальный вопрос – угроза будущему России

Фото: marino_lyublino_kuzminki / VK Участившиеся в последнее время межнациональные столкновения с применением подручных предметов и оружия в русских городах снова говорят о необходимости решения национального и миграционного вопроса в России.
Фото: marino_lyublino_kuzminki / VK Участившиеся в последнее время межнациональные столкновения с применением подручных предметов и оружия в русских городах снова говорят о необходимости решения национального и миграционного вопроса в России.
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