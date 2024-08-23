Мало кто верил Что Путин остановит войну в Чечне, посадит Ходорковского, выпрет из страны Березовского и Гусинского, отодвинет олигархат от власти, поставит на место Госдуму, разгромит Грузию, разгонит Болотную, проведет Олимпиаду и Мундиаль, учредит материнский капитал, вернет Крым, построит Крымский мост, защитит Донбасс, вернет Донбасс, устроит хохлам СВО, создаст гиперзвуковое оружие, перевооружит армию и флот, закроет Эхо Москвы, объявит ЛГБТ вне закона, начнет щемить либерду, посадит Навального, сцепится со Штатами и ЕС, снимет Шойгу, арестует и снимет всю верхушку МО, а в итоге победит в войне и поставит раком запад.
Видео Путина с Кораном стало вирусным в зарубежных соцсетях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Дегтярев
дурак ты - коран, библия, другие священные книги - свод законов в которых описывают правила поведения и к себе и к другим..........- примерно где то так.....😎😎.........
Ответить
4 час.
Вячеслав Дегтярев
дурак ты - коран, библия, другие священные книги - свод законов в которых описывают правила поведения и к себе и к другим народам..........- примерно где то так.....😎😎.........
Ответить
3 час.
МЗ
Малик Зиганшин
Считаете, что для этого надо в руки брать? ну... Тору берете ж наверное..
Ответить
3 час.
Свежие комментарии