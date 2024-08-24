Педиатр рассказала, как организовать питание школьников

<!–Категория: –> В преддверие нового учебного года педиатр дала советы по питанию детей. После летнего отдыха школьникам не просто адаптироваться к учебному режиму и правильное питание тут играет немаловажную роль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии