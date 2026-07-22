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FTimes

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Тихая охота с большими последствиями: какие грибы в России нельзя собирать и почему за лукошко можно получить срок

Тихая охота с большими последствиями: какие грибы в России нельзя собирать и почему за лукошко можно получить срок

Тихая охота с большими последствиями: какие грибы в России нельзя собирать и почему за лукошко можно получить срок Елена ГалицкаяОсенний лес для многих россиян — это не только прогулка, но и традиционная «тихая охота».

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