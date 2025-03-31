Сбежавшая в США Мария Машкова призналась, что мечтает о гастролях в России

Актриса заявила, что готова вернуться на Родину 85-летней бабкой.39-летняя актриса Мария Машкова, дочь известного режиссера Владимира Машкова, заявила, что мечтает когда-нибудь отправиться в гастроли по городам России со своим спектаклем.
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