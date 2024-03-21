Алматы станет еще краше — Токаев

Справедливость и честность - эти два понятия якобы несёт в себе будущая молодёжь Казахстана , но для них эти понятия своеобразны и трактуются так , как им удобно ! Несмотря на всю историческую помощь в становление этого государства не только во всех отраслях развития , но даже в том , что СССР дал им язык и грамотность , казахи отнекиваются от России и говорят , что всего они сами достигли и теперь враждебно настроены к русским ! Во всей своей речи Токаев ни разу не упомянул о помощи России и всячески дистанцировался от этого !

Махамбет Толеугазин

РК для РФ стратегический партнёр и союзник. Мы вместе в ОДКБ, в ШОС, в ЕврАзЭС, в ТС. Обеспечиваем вам (негласно конечно) параллельный импорт. Держим на надёжном замке вашу южную границу в более чем 7,5 тысяч км. Там между прочим не ходят тучи хмуро. Тишь да и гладь. Хотим вступить в БРИКС . Не лезем чтобы нас приняли как Украина и Грузия а ЕС. Нет желания в состав НАТО вступить. Так же как и РФ уже 33 года мы в свободном плавании. Не просим у РФ как африканские страны зерно и удобрения бесплатно. Все эти годы покупаем на свои деньги. Не просим как Белоруссия по бросовым ценам газ и нефть. Нефть своя есть, газ покупаем у Туркменистана. Будущие поставки газа из РФ будем приобретать по мировым ценам. Как Латвия не депортируем русских пенсионеров. Во время вашей мобилизации в РК приехало более 400 тысяч россиян. Всех приняли с хлебом и солью. Мы ведь добрые соседи. Более 80 тысяч россиян остались в РК. Занимают наши рабочие места которые по праву принадлежат казахстанцам. Мы ведь по этому поводу не возмущаемся. Русских не притесняем, с ними говорим на русском языке. Ибо казахского они ни бельмеса. Но если говорить про историческую помощь КазССР для обшей Победы СССР. Вспомните ВОВ. Из Казахстана в части РККА и РККФ были призваны 1 миллион 200 тысяч казахстанцев. Более 600 тысяч не вернулось с той войны. Каждый второй не вернулся. 1 миллион 800 тысяч людей трудились на трудовом фронте и ковали Великую Победу в тылу. Казахстан принял 1,5 миллиона эвакуированных и дал им кров. 500 казахстанцев стали Героями СССР и среди них 100 человек этнические казахи. И последнее. В 1946 и 1947 годах в КазССР и в Монголии был голод(но это особо не афишируется в исторических справках). Ибо казахстанцы и монголы отдали фронту всё. вплоть до домашних и колхозных и совхозных животных и продуктов питания. Надо было ещё кормить разорённые и освобождённые советские республики от гитлеровцев РСФСР, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии,Эстонии. А так Польшу, Румынию, Венгрию, Восточную Германию и прочие страны чтобы они приняли социалистический образ жизни. Ну, как то вот оно так.