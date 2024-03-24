Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • s d
    Теракт длился 23 минуты.Неужели никто за это время не вызвал полицию ? Почему их не задержали воле Крокуса ?Загнанные звери: ...
  • Георгий Михалев
    Так автомобиль был не заминирован.Загнанные звери: ...
  • Grandad
    Когда началась чтрельба в здании, показали их автомобиль, якобы проверяемый на заминирование. Как же они смогли сесть...Загнанные звери: ...

Без названия

Без названия

Интересные результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/117637 о восстановлении смертной казни за терроризм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
отменить мораторий, они нас уничтожают. а мы им такой порядок сделали . вообще убийц надо жестоко наказывать.
Ответить
13 час.
Феликс ДеДюЛин
Мочить уродов в сартире и везде
Ответить
12 час.
анатолий ориничев
А кто против возвращения смертной казни, ясно, у кого совесть не чиста. Как можно прощать тех мразей, что за деньги убивают людей?.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх