Интересные результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/117637 о восстановлении смертной казни за терроризм.
Без названия
Комментарии
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Регина Толстоброва
отменить мораторий, они нас уничтожают. а мы им такой порядок сделали . вообще убийц надо жестоко наказывать.
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13 час.
Феликс ДеДюЛин
Мочить уродов в сартире и везде
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12 час.
анатолий ориничев
А кто против возвращения смертной казни, ясно, у кого совесть не чиста. Как можно прощать тех мразей, что за деньги убивают людей?.
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5 час.
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