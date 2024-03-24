Без названия

отменить мораторий, они нас уничтожают. а мы им такой порядок сделали . вообще убийц надо жестоко наказывать.

анатолий ориничев

А кто против возвращения смертной казни, ясно, у кого совесть не чиста. Как можно прощать тех мразей, что за деньги убивают людей?.