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От «Ералаша» до съёмок при -50°C в «Челюскине»: как Саша Лойе сбежал от детской славы в экстремальное кино

От «Ералаша» до съёмок при -50°C в «Челюскине»: как Саша Лойе сбежал от детской славы в экстремальное кино

В девяностые лицо этого рыжего веснушчатого мальчишки знал каждый. Звезда «Ералаша» и рекламы газировки казался баловнем судьбы, но жизнь вне экрана сложилась иначе.

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