Следственным подразделением отдела полиции Южного района УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей 33 и 50 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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