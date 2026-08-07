Ямское поле
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Ямское поле

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Мэр столицы подвел итоги работы градостроительного комплекса Москвы

О том, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы, сообщил Сергей Собянин. В течение семи месяцев 2026 года основные задачи строителей были связаны с программой реновации, развитием транспортной и инженерной инфраструктуры и созданием комфортной городской среды.

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