В Краснодаре найдена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань»

Шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова найдена мертвой в частном доме в Краснодаре, пишет агентство ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диану Горбань.
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