Япония расширила санкции в отношении России

Власти Японии приняли решение расширить санкции против России и пополнить списки товаров, которые запрещены к ввозу из РФ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление Минэкономики Японии.
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