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Кому принадлежит так называемый «американский» СПГ?

Кому принадлежит так называемый «американский» СПГ?

В отличие от России — страны гос корпораций, США — эта страна частного капитала. Не даром же крупнейший банк США — Федеральный резервный банк является частным, хотя и подчиняется совету управляющих ФРС, назначаемому сенатом и президентом США.

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