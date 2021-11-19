Кому принадлежит так называемый «американский» СПГ?

В отличие от России — страны гос корпораций, США — эта страна частного капитала. Не даром же крупнейший банк США — Федеральный резервный банк является частным, хотя и подчиняется совету управляющих ФРС, назначаемому сенатом и президентом США.
В отличие от России — страны гос корпораций, США — эта страна частного капитала. Не даром же крупнейший банк США — Федеральный резервный банк является частным, хотя и подчиняется совету управляющих ФРС, назначаемому сенатом и президентом США.
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