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Тарасова о том, будет ли работать комментатором на турнире по шоу-программам: «Мне об этом никто не говорил»

Татьяна Тарасова пока не знает, будет ли комментировать турнир по шоу-программам. Накануне Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

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