Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Согласно опросу SuperJob, свое желание попрощаться с пластиком выразили 85 процентов респондентов Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения на тему использования пластиковой посуды и готовности россиян отказаться от ее использования.
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