​​Концептная программа: на NAIS-2025 представили технологии борьбы с вражескими БПЛА

Компьютерное зрение, системы взаимодействия между дронами и технологии внешнего управления в условиях радиопомех стали главными новинками последнего дня выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025.
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