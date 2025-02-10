Зеленский купил резиденцию Гитлера за 14,2 млн евро: подробности скандальной сделки Ирина Валькова8 февраля 2025 года мировые СМИ сообщили об удивительном событии, которое привлекло внимание к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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