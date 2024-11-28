Украинских солдат, сдающихся в плен, пытаются убить свои же

По словам Василия Машико, который являлся замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и сдался в плен, украинские части, напавшие на Курскую область, расстреливают или захватывают в плен военнослужащих, которые пытаются отступить или сдать оружие, передают РИА Новости .
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