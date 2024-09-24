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Появились признаки того, что в России заканчивается сезонное снижение цен на овощи. Помимо прочего, подорожали два продукта питания, заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.