Появились признаки того, что в России заканчивается сезонное снижение цен на овощи. Помимо прочего, подорожали два продукта питания, заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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