Шамбала. Мир тесен

6 794 подписчика

Свежие комментарии

Чудеса и время (Сказы Кернунна)

Чудеса и время (Сказы Кернунна)

Фантастические романы и фильмы пестрят различными сюжетами путешествий во времени. Герои историй попадают в прошлое и будущее, спасают мир, меняя события в прошлом, и привозят в настоящее технологии будущего.

Вернуться к статье
наверх