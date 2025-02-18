Чудеса и время (Сказы Кернунна)

Фантастические романы и фильмы пестрят различными сюжетами путешествий во времени. Герои историй попадают в прошлое и будущее, спасают мир, меняя события в прошлом, и привозят в настоящее технологии будущего.
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