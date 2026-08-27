Где реально сэкономить на строительстве и обустройстве загородного дома: обзор выгодных условий

Строительство собственного дома редко укладывается в первоначальную смету. Всегда находятся незапланированные расходы: то фундамент требует другого решения, то материалы подорожали, то хочется добавить террасу или расширить окна.
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