Уничтожен важный узел снабжения ВСУ в Харькове Российские ударные беспилотники «Герань» минувшей ночью уничтожили важнейший узел снабжения националистов в Харькове.
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Алина Белова
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Уничтожен важный узел снабжения ВСУ в Харькове Российские ударные беспилотники «Герань» минувшей ночью уничтожили важнейший узел снабжения националистов в Харькове.
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