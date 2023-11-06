В США заявили, что пригласили Россию на саммит АТЭС в Сан-Франциско

ТАСС/EPA/DIEGO AZUBEL Вашингтон передал приглашения на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско всем участникам, в том числе России, заявил Мэтт Мюррей, старшее должностное лицо США в АТЭС.
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