Два фонаря по 1100 люмен, аккумулятор 33 280 мА·ч, защита от воды и падений, полноценный HDMI, и всё это в планшете. Представлен Ulefone Armor Pad 3 Pro

Компания Ulefone представила защищённый планшет Armor Pad 3 Pro с аккумулятором чудовищных размеров. Новинка получила элемент питания ёмкостью 33 280 мА·ч, чего, по заверениям самой компании, должно хватить на более чем два месяца в режиме ожидания.