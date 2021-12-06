10 миллионов посещений: портал поставщиков подводит итоги года

С начала текущего года на портале поставщиков города Москвы зарегистрировано десять миллионов посещений физических лиц, это на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом среди них мужчины составляют 55 процентов, женщины 45 процентов.
С начала текущего года на портале поставщиков города Москвы зарегистрировано десять миллионов посещений физических лиц, это на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом среди них мужчины составляют 55 процентов, женщины 45 процентов.
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