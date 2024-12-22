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Аскаров установил рекорд «Сан-Хосе» по числу сэйвов за период

Аскаров установил рекорд «Сан-Хосе» по числу сэйвов за период

Ночью 22 декабря в НХЛ состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своем льду «Сан-Хосе Шаркс» и добился победы в овертайме — 3:2 ОТ.

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