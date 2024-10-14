Владивостокские школьники проводят осенние ярмарки, торгуют продуктами вместе с родителями

Владивостокские школьники провели традиционные осенние ярмарки, где им и их родителям предлагают широкий ассортимент товаров, включая домашнюю выпечку, украшения ручной работы, рисунки, лимонады и многое другое.
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