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Царьград

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Politico: Кит Келлог отстранён от переговоров по урегулированию конфликта

Politico: Кит Келлог отстранён от переговоров по урегулированию конфликта

Официальные лица прокомментировали заявление анонимного источника.Степень участия советника Трампа по Украине Кита Келлога в завершении украинского конфликта пока неясна.

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