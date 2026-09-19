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Лёгкая нейросеть отслеживает реабилитационные упражнения на планшетах

Лёгкая нейросеть отслеживает реабилитационные упражнения на планшетах

Исследователи разработали компактную нейросеть RMPE Tiny, способную в реальном времени отслеживать движения пациента во время реабилитационных упражнений — даже на бюджетном оборудовании: обычных планшетах и встроенных мониторинговых устройствах.

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