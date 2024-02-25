Моя семья. Счас...
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Старшая сестра помогала растить братьев, а теперь просит помощи от семьи: «У нас родственников целая бригада, зачем нам строителей нанимать?»

Старшая сестра помогала растить братьев, а теперь просит помощи от семьи: «У нас родственников целая бригада, зачем нам строителей нанимать?»

— У мужа большая семья, их у родителей четверо, три брата и старшая сестра, которой сейчас тридцать шесть, – рассказывает двадцатипятилетняя Кристина.

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Комментарии
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novik_63 novik_63
Базар то гниловастенький! Дом будут ставить практически для всего рода! Так весь род и должен впрячься. А тут какие-то мыслишки левые.
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