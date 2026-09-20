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A&D: жители двух общин Амазонии оказались особенно устойчивы к деменции

A&D: жители двух общин Амазонии оказались особенно устойчивы к деменции

В двух коренных общинах Боливийской Амазонии выявили необычно низкую частоту деменции. За пять лет заболевание развилось менее чем у 2% пожилых участников исследования, хотя в США и Европе показатели распространенности деменции в три-четыре раза выше.

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