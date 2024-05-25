Министр спорта Башкирии: «Салават» финансово поддерживался республикой и будет поддерживаться»

Руслан Хабибов ответил на вопрос о задолженности клуба перед игроками. «Министерство спорта Республики Башкортостан на сегодняшний день понимает, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев».
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