Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года из-за «иммунитета президента»

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен до 2029 года, если политик выиграет выборы главы государства в 2024 году.
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