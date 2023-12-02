Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года из-за «иммунитета президента»

Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года из-за «иммунитета президента»

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен до 2029 года, если политик выиграет выборы главы государства в 2024 году.

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