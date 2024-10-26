Полиция Республики Молдова: Рекомендации по безопасности детей на осенних каникулах

В период осенних каникул Полиция Республики Молдова напоминает родителям о необходимости обсудить с детьми меры безопасности, учитывая дополнительное свободное время, которым они располагают, сообщает Noi.
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