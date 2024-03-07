Оба финалиста Кубка Гагарина-2023 идут за 20 в Кубке Гагарина-2024! Букмекерский обзор

Главные новости российского и мирового беттинга. Костомаров стал амбассадором благотворительной программы «ДоброFON» Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров стал амбассадором букмекерской благотворительной программы «ДоброFON» от «Фонбет».