В Санкт-Петербурге создадут шесть промышленных кластеров

Упор делается на роботизацию и автоматизацию производств В Санкт-Петербурге появятся шесть новых промышленных кластеров, сообщил руководитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
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