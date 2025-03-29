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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Расчеты гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

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