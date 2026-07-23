В Армении назревает помидорная революция. Пашинян мучает птичку и то же самое делает со страной

Всё почти прекрасно, но страдают не пашинян ни Путин, ни Эрдоган люди. Страдают. А мы люди радуемся

Boris Borisov

А не такие же "л ю д и " избирали себе в вожди Гитлера , нацизм .А не такие же люди прыгали на майдане за Европу и кружевные трусы ; а не такие же люди воюют теперь против России, а не такую же падаль взращивают теперь из армянской молодёжи против России !???