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В Армении назревает помидорная революция. Пашинян мучает птичку и то же самое делает со страной

В Армении назревает помидорная революция. Пашинян мучает птичку и то же самое делает со страной

В Армении назревает помидорная революция. Пашинян мучает птичку и то же самое делает со страной Бывшую союзницу России хотят интегрировать не в ЕС, а в империю Азербайджана и Турции Михаил Зубов На фото: протестующие у Дома правительства Армении.

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Комментарии
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Александр Семкин
Всё почти прекрасно, но страдают не пашинян ни Путин, ни Эрдоган люди. Страдают. А мы люди радуемся
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1 м.
Boris Borisov
А не такие же &quot;л ю д и &quot; избирали себе в вожди Гитлера , нацизм .А не такие же люди прыгали на майдане за Европу и кружевные трусы ; а не такие же люди воюют теперь против России, а не такую же падаль взращивают  теперь из армянской молодёжи против России !???
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1 м.