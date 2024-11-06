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В Запорожской области заявили о продвижении российских войск на времевском направлении

В Запорожской области заявили о продвижении российских войск на времевском направлении

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о продвижении российских войск на времевском направлении в Запорожской области, его слова приводит РИА Новости.

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