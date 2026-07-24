ВС России поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ ВСУ. «В результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», — указывается в заявлении ведомства.