ВС России поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ ВСУ. «В результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», — указывается в заявлении ведомства.
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