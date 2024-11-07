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Позитив для оптимистов

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Сказал «Путин» — плати: Россия должна выставить счёт грузиям, украинам, америкам и прочим за «использование президента»

Сказал «Путин» — плати: Россия должна выставить счёт грузиям, украинам, америкам и прочим за «использование президента»

«За Россию! За Путина!» — это не только клич, поднимающий бойцов на штурм. «За Россию! За Путина!» — это счёт.

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