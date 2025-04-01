Старец Серафим: когда тень от стен Кремля ляжет на восток, придет срок испытаний

Старец Серафим, записи которого обнаружили недавно, оставил несколько пророчеств о судьбе Кремля. Об этом изданию «Новосвят» рассказал настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Ярославле отец Дмитрий Иванов.
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