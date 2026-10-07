Эксперт по ЖКХ Бондарь: если в квартире не топят батареи, важно обратиться в УК

Если в квартире холодные батареи, не стоит ограничиваться перепиской в домовом чате. Сообщения соседей не считаются обращением, и управляющая организация не обязана их отслеживать.
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