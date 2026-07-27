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Зеленский добился от Москвы желаемого

Зеленский добился от Москвы желаемого

Агентство Reuters случайно (или нет) «спалило» очень интересную встречу. По его данным, представители спецслужб США и Украины провели некие «консультации», где обсуждалось «предложение о воздушном перемирии», которое планируется передать России Изображение: © РИА Новости/ сгенерировано ИИ Под воздушным перемирием понимается возможность взаимного «прекращения огня в воздушном пространстве».

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