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Царьград

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Депутат Госдумы Чаплин разъяснил, как вернуть налог на дом

Депутат Госдумы Чаплин разъяснил, как вернуть налог на дом

Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, как владельцы земельных участков могут вернуть до 260 тыс. рублей налога после регистрации дома.

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