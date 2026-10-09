Депутат Госдумы Чаплин разъяснил, как вернуть налог на дом

Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, как владельцы земельных участков могут вернуть до 260 тыс. рублей налога после регистрации дома.
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